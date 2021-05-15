Tamer Karadağlı bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte ünlü oyuncunun memleketi…

Tamer Karadağlı bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Savaşçı dizisinde Albay Oktay Göktürk karakterine can veren oyuncu Tamer Karadağlı, şimdilerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile gündemden düşmüyor. Yıldız ile yaşadığı aşkla çok konuşulan ünlü oyuncunun özel hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Karadağlı'nın memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Tamer Karadağlı aslen nereliymiş…

15.05.2021 22:19 - Son Güncelleme: 15.05.2021 22:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





