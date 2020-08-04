Aybüke Pusat'ın bikinili paylaşımına Furkan Andıç'tan yorum! Pusat'ın saçları dikkat çekti...
Aybüke Pusat, birlikte ayı dizide rol aldığı arkadaşı Furkan Andıç ile birlikte olmuş ve bu nedenle Andıç'ın eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile arası açılmıştı. İlişkileri hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan ayrılık iddialarının ardından yeni gelişme yaşandı. Pandemi sürecinde sosya medyada oldukça interaktif olan Aybüke Pusat, Instagram'dan "Saçlarım semt modeli" notuyla yayınladığı fotoğraflarla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu, Furkan Andıç'tan gelen yorum ile dikkat çekti.
04.08.2020 14:20
- Son Güncelleme: 04.08.2020 14:20
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