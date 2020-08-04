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Aybüke Pusat'ın bikinili paylaşımına Furkan Andıç'tan yorum! Pusat'ın saçları dikkat çekti...

Aybüke Pusat, birlikte ayı dizide rol aldığı arkadaşı Furkan Andıç ile birlikte olmuş ve bu nedenle Andıç'ın eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile arası açılmıştı. İlişkileri hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan ayrılık iddialarının ardından yeni gelişme yaşandı. Pandemi sürecinde sosya medyada oldukça interaktif olan Aybüke Pusat, Instagram'dan "Saçlarım semt modeli" notuyla yayınladığı fotoğraflarla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu, Furkan Andıç'tan gelen yorum ile dikkat çekti.

04.08.2020 14:20 - Son Güncelleme: 04.08.2020 14:20
Aybüke Pusat'ın bikinili paylaşımına Furkan Andıç'tan yorum! Pusat'ın saçları dikkat çekti...

Aybüke Pusat, Instagram'dan bikinili pozlar paylaştı. Kısa saçları ile dikkat çeken Pusat, 'Saçlarım semt modeli' notuyla fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Aybüke Pusat'ın bikinili paylaşımına Furkan Andıç'tan yorum! Pusat'ın saçları dikkat çekti...

Aybüke Pusat'ın bikinili fotoğrafına, bir küs bir barışık olduğu sevgilisi Furkan Andıç'tan yorum gecikmedi. İşte ünlülwein 2020 yaz tatilinden görüntüler ve Aybüke'nin bikinili paylaşımı...

Aybüke Pusat'ın bikinili paylaşımına Furkan Andıç'tan yorum! Pusat'ın saçları dikkat çekti...

DEMET ÖZDEMİR

Aybüke Pusat'ın bikinili paylaşımına Furkan Andıç'tan yorum! Pusat'ın saçları dikkat çekti...

Demet Özdemir, suyun içinde arkadaşının anlattıkları karşısında gülme krizine girdi.

Aybüke Pusat'ın bikinili paylaşımına Furkan Andıç'tan yorum! Pusat'ın saçları dikkat çekti...

Güzel oyuncunun denizden çıkarken hâlâ gülmesi dikkat çekti.

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