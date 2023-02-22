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Haberler Magazin Alemin Kıralı’nın Oben’i açtı ağzını yumdu gözünü "Hepiniz için utanıyorum Kısmetse Olur'un..." Birsu Demir isyan etti

Alemin Kıralı’nın Oben’i açtı ağzını yumdu gözünü "Hepiniz için utanıyorum Kısmetse Olur'un..." Birsu Demir isyan etti

Önce Kahramanmaraş ardından Hatay'da meydana gelen depremler sonrası tüm Türkiye kayıplarının yasını tutuyor. 7'den 70'e herkes afet bölgelerindeki depremzedeler için kolları sıvarken bir yandan da normalleşme tartışmaları sürüyor. Pek çok kişi sosyal medya hesaplarından normal yaşantılarına dair paylaşımlar yapıyor. Bir yanda bunlar olurken Birsu Demir gibi isimler de bu duruma isyan etti. Alemin Kıralı'nın Oben'i olarak şöhrete kavuşan Birsu Demir'in paylaşımı çok konuşuldu.

22.02.2023 09:42 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:46
Alemin Kıralı’nın Oben’i açtı ağzını yumdu gözünü Hepiniz için utanıyorum Kısmetse Olur’un... Birsu Demir isyan etti

Önce Kahramanmaraş ardından Hatay'da meydana gelen depremler sonrası tüm Türkiye yasta.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i açtı ağzını yumdu gözünü Hepiniz için utanıyorum Kısmetse Olur’un... Birsu Demir isyan etti

10 ilimizde büyük yıkımlara yol açan 40 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz asrın felaketi ile sarsıldığımız bu zor günlerde magazin dünyasının pek çok ismi de depremzedeler için seferber olmuştu.

Alemin Kıralı’nın Oben’i açtı ağzını yumdu gözünü Hepiniz için utanıyorum Kısmetse Olur’un... Birsu Demir isyan etti

Alemin Kıralı dizisi ile tanınan bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir de yardım kampanyalarına destek veren isimlerden olurken genç oyuncu yaptığı son paylaşımda ise isyan etti.

Alemin Kıralı’nın Oben’i açtı ağzını yumdu gözünü Hepiniz için utanıyorum Kısmetse Olur’un... Birsu Demir isyan etti

Demir'in isyanı ise son günlerde çok tartışılan normalleşme.

Alemin Kıralı’nın Oben’i açtı ağzını yumdu gözünü Hepiniz için utanıyorum Kısmetse Olur’un... Birsu Demir isyan etti

Hem Instagram hem de Twitter'dan paylaşım yapan Birsu Demir paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

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