Alemin Kıralı’nın Oben’i açtı ağzını yumdu gözünü "Hepiniz için utanıyorum Kısmetse Olur'un..." Birsu Demir isyan etti
Önce Kahramanmaraş ardından Hatay'da meydana gelen depremler sonrası tüm Türkiye kayıplarının yasını tutuyor. 7'den 70'e herkes afet bölgelerindeki depremzedeler için kolları sıvarken bir yandan da normalleşme tartışmaları sürüyor. Pek çok kişi sosyal medya hesaplarından normal yaşantılarına dair paylaşımlar yapıyor. Bir yanda bunlar olurken Birsu Demir gibi isimler de bu duruma isyan etti. Alemin Kıralı'nın Oben'i olarak şöhrete kavuşan Birsu Demir'in paylaşımı çok konuşuldu.
22.02.2023 09:42 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:46
Alemin Kıralı dizisi ile tanınan bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir de yardım kampanyalarına destek veren isimlerden olurken genç oyuncu yaptığı son paylaşımda ise isyan etti.