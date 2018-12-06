Avlunun Denizi Demet Evgar diziden ayrılıyor mu? Demet Evgara benzeyen ünlü isim kim?

Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar diziden ayrılıyor mu? Demet Evgar'a benzeyen ünlü isim kim?
Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ön planda. Avlu son bölüm son sahnede Deniz, Kudret'in oğlunu öldürdükten sonra peşine düştüğü çip uğruna bıçaklandı. İzleyici Avlu dizisindeki Deniz karakterini canlandıran Demet Evgar'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Dünyada Demet Evgar'a adeta tek yumuta ikizi gibi benzeyen başka bir ünlü daha olduğunu biliyor muydunuz?
6 Aralık 2018 Perşembe, 16:11:20 Güncelleme: 16:36:22
Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar diziden ayrılıyor mu? Demet Evgar'a benzeyen ünlü isim kim?
Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar diziden ayrılıyor mu? Demet Evgar'a benzeyen ünlü isim kim?
Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar diziden ayrılıyor mu? Demet Evgar'a benzeyen ünlü isim kim?
Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar diziden ayrılıyor mu? Demet Evgar'a benzeyen ünlü isim kim?
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