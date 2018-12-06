Elçin Sangu hakkında şaşırtan gerçek! Bakın hangi burçtan çıktı (Ünlülerin burçları)
Astrolojiye ne kadar meraklısınızdır? Veya astrolojik özelliklerin gerçekten insan hayatına birebir etki ettiğini düşünür müsünüz? Kimisi sanatçı, kimisi inatçı, kimisi hırslı, kimisi duygusal. Ünlü isimlerin burçları sizce kariyerlerine etkili olmuş olabilir mi? Önce ünlü isme bir bakın ardından burcuna. Bakalım gerçekten burcunu yansıtıyormuymuş. İite Elçin Sangu'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a, Alperen Duymaz'dan Hande Erçel'e ünlülerin burçları...
6 Aralık 2018 Perşembe, 15:48:51 Güncelleme: 16:32:16
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