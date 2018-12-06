Oğuzhan Özyakup Demet Özdemirin sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu

Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir'in sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu
Demet Özdemir ile geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup eski sevgilisini unutamadı. İddialara göre, 26 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Özyakup ünlü oyuncu Demet Özdemir'i sık sık arayıp barışmaya ikna etmeye çalışıyor. Özyakup'un son aramasına şahit olan Can Yaman ise, "Bir dahaki sefer onunla ben konuşacağım." dedi.
6 Aralık 2018 Perşembe, 17:12:26 Güncelleme: 17:33:34
Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir'in sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu
Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir'in sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu
Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir'in sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu
Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir'in sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu
Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir'in sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu
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