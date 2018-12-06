Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir'in sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu

Demet Özdemir ile geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup eski sevgilisini unutamadı. İddialara göre, 26 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Özyakup ünlü oyuncu Demet Özdemir'i sık sık arayıp barışmaya ikna etmeye çalışıyor. Özyakup'un son aramasına şahit olan Can Yaman ise, "Bir dahaki sefer onunla ben konuşacağım." dedi.

6 Aralık 2018 Perşembe, 17:12:26 Güncelleme: 17:33:34
Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir'in sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu
Oğuzhan Özyakup Demet Özdemirin sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu

OĞUZHAN ÖZYAKUP DEMET ÖZDEMİR'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Demet Özdemir'i unutamadı. Futbolcu, iddiaya göre Özdemir'i sürekli telefonla aradı. Özdemir, eski aşkının yakın markajıyla çileden çıktı.

Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir'in sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu
Oğuzhan Özyakup Demet Özdemirin sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu

BEŞİKTAŞ'IN ÜNLÜ FUTBOLCUSU ESKİ AŞKINI UNUTAMADI

Demet Özdemir'in başı şu sıralar eski aşkıyla dertte! Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Özdemir'le geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, güzel oyuncuyu unutamadı.

Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir'in sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu
Oğuzhan Özyakup Demet Özdemirin sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu

26 yaşındaki futbolcu, Kasım 2017'de ayrıldığı ünlü oyuncuyu sık sık telefonla arayıp barışmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu ısrardan rahatsız olan Özdemir ise iddiaya göre her seferinde telefonu Özyakup'un suratına kapattı..

Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir'in sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu
Oğuzhan Özyakup Demet Özdemirin sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu

CAN YAMAN BU DURUMA ÇOK SİNİRLENDİ!

26 yaşındaki Özdemir'in sabrı, geçtiğimiz gün setteyken eski aşkının aramasıyla taştı. Konuşulanlara göre futbolcuya "Bir daha beni arama" diye bağıran güzel oyuncunun bu durumuna Can Yaman da şahit oldu.

Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir'in sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu
Oğuzhan Özyakup Demet Özdemirin sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu

Özdemir'le aşk yaşadığı konuşulan yakışıklı oyuncu iddiaya göre "Bir dahaki sefer, onunla ben konuşacağım" dedi. Yeşil sahadaki performansıyla eleştirilen Özyakup'un eski aşkını tacizi ise "Oğuzhan'ın gündeminin futbol olmadığı anlaşıldı" dedirtti..

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