Oğuzhan Özyakup Demet Özdemirin sabrını taşırdı! Can Yaman yaşanan gerginliğe şahit oldu

CAN YAMAN BU DURUMA ÇOK SİNİRLENDİ!

26 yaşındaki Özdemir'in sabrı, geçtiğimiz gün setteyken eski aşkının aramasıyla taştı. Konuşulanlara göre futbolcuya "Bir daha beni arama" diye bağıran güzel oyuncunun bu durumuna Can Yaman da şahit oldu.