Şarkıcı Çağatay Akman davasında karar

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 20212de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin görülen davada karar belil oldu.
İstanbul 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Çağatay Akman ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet Savcısı, Çağatay Akman'ın Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'a yönelik 'tehdit' suçunu işlediğine dair kamu davası açılmışsa da, suçun işlendiğine dair yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi.