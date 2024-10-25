Şarkıcı Çağatay Akman davasında karar

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 20212de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin görülen davada karar belil oldu.