Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı! Ünal Gürel’in oğlu da oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Kemal Sunal'ın efsanevi filmi "Avanak Apti"de Barut Osman olarak tanınan Ünal Gürel'in hayatı ve ailesi, son günlerde merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun oğlunun kim olduğu ise birçok kişi için büyük bir sürpriz oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Ünal Gürel'in, "Yedi Bela Hüsnü"de "Karamürselli Deli Hamdi", "Sakar Şakir"de "Gardırop Fuat", "Tokatçı"da "Karbonat Erol" rolleriyle akıllarda yer edindiği biliniyor. Ancak son günlerde ortaya çıkan bilgi, Ünal Gürel'in sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda ailesiyle de dikkat çekti.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ünal Gürel, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1978 yapımı "Avanak Apti" filmindeki Barut Osman karakteriyle izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu.
Barut Osman karakteriyle hafızalara kazınan Ünal Gürel'in hayatı ve ailesi, son günlerde yoğun ilgiyle araştırılıyor.
Özellikle Ünal Gürel'in ailesi, sinema tutkunlarının merak konusu haline geldi. Ancak, özellikle Ünal Gürel'in oğlunun kim olduğu konusu, birçok kişi için büyük bir sürpriz oldu.