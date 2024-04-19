Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı! Ünal Gürel’in oğlu da oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Kemal Sunal'ın efsanevi filmi "Avanak Apti"de Barut Osman olarak tanınan Ünal Gürel'in hayatı ve ailesi, son günlerde merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun oğlunun kim olduğu ise birçok kişi için büyük bir sürpriz oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Ünal Gürel'in, "Yedi Bela Hüsnü"de "Karamürselli Deli Hamdi", "Sakar Şakir"de "Gardırop Fuat", "Tokatçı"da "Karbonat Erol" rolleriyle akıllarda yer edindiği biliniyor. Ancak son günlerde ortaya çıkan bilgi, Ünal Gürel'in sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda ailesiyle de dikkat çekti.