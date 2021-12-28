Tanımak imkansız! Doğa Bekleriz tek hamleyle yeniden popüler oldu son halini gören inanamadı! Meğer İbrahim Tatlıses gerçeği ile...
Bir dönem Gizem Özdilli ve Nigar Talibova ile birlikte kurdukları Adrenalin isimli müzik grubu ile şarkıcılık yapan Doğa Bekleriz, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Şarkıcılığın yanında sunuculuk ve oyunculuk da yapan Bekleriz, 2007'deki İbo Show'un 2. bölümünde "Eşarbını yan bağlama" isteği yaptığı videosunu bir sosyal medya platformu üzerinden paylaştı ve kısa sürede gündem oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen Bekleriz'in son halini görenler ise şaştı kaldı. Bekleriz için "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" gibi yorumlar yapıldı. İşte Doğa Bekleriz'in son hali...
28.12.2021 18:16
- Son Güncelleme: 28.12.2021 18:49
2000'li yılların başlarına damga vuran ancak 2007 yılında podyumlara veda eden Doğa Bekleriz, 2014 yılında radikal bir kararla Mersin'e taşındı ve kameralardan uzak bir yaşam tercih etti.
Şarkıcılık, sunuculuk, mankenlik ve oyunculuk yapan Doğa Bekleriz, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Bekleriz, 2007'deki İbo Show'un 2. bölümünde "Eşarbını yan bağlama" isteği yaptığı videosunu bir sosyal medya platformu üzerinden paylaştı ve kısa sürede gündem oldu.
SON HALİ ŞAŞIRTTI!
Magazin gündemine bomba gibi düşen Doğa Bekleriz'in son hali de dikkat çekti. Bekleriz için "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" gibi yorumlar yapıldı.