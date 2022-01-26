Eşi ve çocuğuyla yürekleri ısıtan paylaşım! Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı!
Kadrosunda Onur Buldu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show isimli eğlence programının yeni sezonuna dahil olan Toygan Avanoğlu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle ismini geniş kitlelere duyurmuştu. Her iki yapımda da sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Avanoğlu'nun özel yaşamı ise merak hususu oldu. Toygan Avanoğlu, önceki gün eşi ve çocuğuyla eş güdümlü kar paylaşımı yaptı. Eşinin kim olduğunu görenlerse şaştı kaldı.
26.01.2022 11:42
- Son Güncelleme: 26.01.2022 11:44
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show adlı eğlence programının oyuncu kadrosuna dahil oldu.
"Toygan Avanoğlu evli mi? Toygan Avanoğlu'nun eşi kim?" sorularının yanıtını Avanoğlu'nun son paylaşımını görünce şaştı kaldı. Toygan Avanoğlu'nun şarkıcı ve oyuncu eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı.