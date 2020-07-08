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Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli'yi görenlerin ağzı açık kaldı! Defne'nin birebir kopyası

Cem Yılmaz ile birlikteliğini sonlandırmasının ardından Mustafa Sandal'ın açıklamaları ve kira olayıyla gündeme gelen eski haer spikeri, şimdilerin oyuncu ve şarkıcısı Defne Samyeli geride bıraktığımız günlerde yeni yaşını kutladı. Genç kızları bile hayran bırakan Defne Samyeli'nin doğum günü pozlarının arasında bir isim dikkat çekti. O da kardeşi Sühan Samyeli. Deren Talu ve Derin Talu Defne Samyeli'nin kızları olarak çoktan ünlendiler bile. Ancak kardeşi kameralardan uzak durmayı tercih ediyor. Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli ile olan fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...

08.07.2020 12:50 - Son Güncelleme: 08.07.2020 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





