Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci kaşla göz arasında bambaşka biri olmuş! Selin Yeninci'nin estetiksiz hali...

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar çiftliğinin kahyası Selin Yeninci hakkında araştırma yapanlar burun estetiğini görünce şaştı kaldı. Neredeyse hiç fark edilmemiş bile. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel güzel Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin değişimleri.

18.02.2021 09:45 - Son Güncelleme: 18.02.2021 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





