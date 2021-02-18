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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci kaşla göz arasında bambaşka biri olmuş! Selin Yeninci'nin estetiksiz hali...

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar çiftliğinin kahyası Selin Yeninci hakkında araştırma yapanlar burun estetiğini görünce şaştı kaldı. Neredeyse hiç fark edilmemiş bile. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel güzel Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin değişimleri.

18.02.2021 09:45 - Son Güncelleme: 18.02.2021 09:45
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci kaşla göz arasında bambaşka biri olmuş! Selin Yeninci'nin estetiksiz hali...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 32 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci kaşla göz arasında bambaşka biri olmuş! Selin Yeninci'nin estetiksiz hali...

Burun estetiği geçiren Selin Yeninci güzelliğine güzellik kattı. Ancak aradaki farkı kimse göremedi bile. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci kaşla göz arasında bambaşka biri olmuş! Selin Yeninci'nin estetiksiz hali...

Şeyma Subaşı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci kaşla göz arasında bambaşka biri olmuş! Selin Yeninci'nin estetiksiz hali...

Serenay Sarıkaya

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci kaşla göz arasında bambaşka biri olmuş! Selin Yeninci'nin estetiksiz hali...

Fahriye Evcen