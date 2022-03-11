Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan galada ilk kez Takvim.com.tr'ye konuştu.

Onun gibi adaletli ve hayırsever bir adamdır. Babası öldükten sonra abisi Ekrem bölge halkına kök söktürmüştür. Emir yurt dışından döner dönmez ilçeye adalet getirmek için abisi Ekrem ile bir savaşa girer. Emir ilçeye atanan yeni öğretmen Elif ile karşılaşıyor; ilk başta ikili gerilse de sonradan aralarında çok büyük bir aşk başlayacak.