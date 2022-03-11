Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan galada ilk kez Takvim.com.tr'ye konuştu
Takvim.com.tr Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin galasında ünlü oyuncular ile bir araya geldi. Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan "Adı Sevgi" Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor! Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan'ın yer aldığı Atv'nin yeni dizisi, 13 Mart akşamı izleyicisi ile buluşacak. Adı Sevgi'nin 1. bölümünü oyuncular, yapım ekibi, Atv yönetimi ve çalışanları 10 Mart Çarşamba günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen galada hep beraber izledi. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan, Adı Sevgi dizisi galasında hem oyuncularla bir araya geldi hem de onların heyecanını paylaştı. İşte başarılı oyuncular Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan'dan gelen mesajlar ve galadan renkli görüntüler...
Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan galada ilk kez Takvim.com.tr'ye konuştu.
Atv'nin yeni dizisi, 13 Mart akşamı izleyicisi ile buluşacak. Adı Sevgi'nin 1. bölümünü oyuncular, yapım ekibi, Atv yönetimi ve çalışanları 10 Mart Çarşamba günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen galada hep beraber izledi. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan, Adı Sevgi dizisi galasında hem oyuncularla bir araya geldi hem de onların heyecanını paylaştı.
ADI SEVGİ 13 MART PAZAR AKŞAMI ATV'DE...
Adı Sevgi oyuncu kadrosu ve karakterleri: Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)
Onun gibi adaletli ve hayırsever bir adamdır. Babası öldükten sonra abisi Ekrem bölge halkına kök söktürmüştür. Emir yurt dışından döner dönmez ilçeye adalet getirmek için abisi Ekrem ile bir savaşa girer. Emir ilçeye atanan yeni öğretmen Elif ile karşılaşıyor; ilk başta ikili gerilse de sonradan aralarında çok büyük bir aşk başlayacak.