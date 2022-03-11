Vav TV İzle
Haberler Magazin Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın 'kar' paylaşımı Deniz Seki'yi kızdırdı sosyal medya ikiye bölündü! "Çay sevmeyen de..."

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın 'kar' paylaşımı Deniz Seki'yi kızdırdı sosyal medya ikiye bölündü! "Çay sevmeyen de..."

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın 'kar' paylaşımı Deniz Seki'yi kızdırdı sosyal medya ikiye bölündü! "Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay... Çay sevmeyen de ne bileyim..." notuyla paylaşım yapan Mehmet Yalçınkaya'nın Instagram fotoğrafının altına Deniz Seki'den gelen yorum şaşkına çevirdi. Seki'ye Şef Yalçınkaya'dan yanıt gecikmezken, sosyal medya ikiye bölündü.

11.03.2022 13:02 - Son Güncelleme: 11.03.2022 13:02
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın ’kar’ paylaşımı Deniz Seki’yi kızdırdı sosyal medya ikiye bölündü! Çay sevmeyen de...

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın 'kar' paylaşımı Deniz Seki'yi kızdırdı sosyal medya ikiye bölündü!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın ’kar’ paylaşımı Deniz Seki’yi kızdırdı sosyal medya ikiye bölündü! Çay sevmeyen de...

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili Mehmet Şef de bir paylaşım yaptı.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın ’kar’ paylaşımı Deniz Seki’yi kızdırdı sosyal medya ikiye bölündü! Çay sevmeyen de...

MasterChef Türkiye'nin sert tavırlarıyla öne çıkan jürisi Mehmet Yalçınkaya çay içtiği anları paylaşıp "Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay. Çay sevmeyen de ne biliyim, var mı sevmeyen?" diye sordu.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın ’kar’ paylaşımı Deniz Seki’yi kızdırdı sosyal medya ikiye bölündü! Çay sevmeyen de...

Bir süre hapis yatan Deniz Seki bu paylaşımdaki sevmeyen kişiydi. Deniz Seki ünlü şefe "Çay sevmeyen olabilir Sayın şefim. 5 yıl boyu her gün demleyince" yanıtını verdi.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın ’kar’ paylaşımı Deniz Seki’yi kızdırdı sosyal medya ikiye bölündü! Çay sevmeyen de...

Yaşananların ardından Deniz Seki ile Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yaşları merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

SON DAKİKA