Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın 'kar' paylaşımı Deniz Seki'yi kızdırdı sosyal medya ikiye bölündü! "Çay sevmeyen de..."
Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın 'kar' paylaşımı Deniz Seki'yi kızdırdı sosyal medya ikiye bölündü! "Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay... Çay sevmeyen de ne bileyim..." notuyla paylaşım yapan Mehmet Yalçınkaya'nın Instagram fotoğrafının altına Deniz Seki'den gelen yorum şaşkına çevirdi. Seki'ye Şef Yalçınkaya'dan yanıt gecikmezken, sosyal medya ikiye bölündü.
11.03.2022 13:02 - Son Güncelleme: 11.03.2022 13:02
MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili Mehmet Şef de bir paylaşım yaptı.
MasterChef Türkiye'nin sert tavırlarıyla öne çıkan jürisi Mehmet Yalçınkaya çay içtiği anları paylaşıp "Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay. Çay sevmeyen de ne biliyim, var mı sevmeyen?" diye sordu.
Yaşananların ardından Deniz Seki ile Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yaşları merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...