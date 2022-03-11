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Haberler Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere bindi! "Alan mutlu veren mutlu..."

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere bindi! "Alan mutlu veren mutlu..."

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere binen Aleyna gündeme bomba gibi düştü. Estetikle kendini değiştiren Aleyna, Survivor 2021'in en dikkat çeken isimlerinden biriydi... Aleyna Kalaycıoğlu, verdiği bir röportajda yarışmayla ilgili anısı ile geçtiğimiz haftalarda adından söz ettirmişti. Aleyna Kalaycıoğlu Instagram'dan gelen o yoruma sinirlendi.

11.03.2022 17:20 - Son Güncelleme: 11.03.2022 17:20
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere bindi! Alan mutlu veren mutlu...

"ALAN MUTLU VEREN MUTLU..."

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere binen Aleyna Kalaycıoğlu Instagram'dan verdiği cevapla gündemde...

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere bindi! Alan mutlu veren mutlu...

Survivor'ın ardından burun estetiği yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu değişimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemlerde Hande Sarıoğlu ile yakın arkadaş olan Aleyna geçtiğimiz günlerde de botoks yaptırdığı anları paylaştı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere bindi! Alan mutlu veren mutlu...

Survivor Aleyna takipçileriyle soru-cevap yaparken gelen bir soruya bozuldu. Aleyna Kalaycıoğlu'na bir takipçisi "Hep estetik yaptırıyorsun, çevrendekiler seni kötü etkiliyor. Bence doğal daha güzel" dedi. Survivor Aleyna ise bu yoruma kızıp "Alan mutlu veren mutlu takma çok" yanıtını verdi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere bindi! Alan mutlu veren mutlu...

SURVİVOR İTİRAFI!

Estetikle kendini değiştiren Aleyna, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Survivor anısını anlattı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere bindi! Alan mutlu veren mutlu...

"Birleşmeden önce bize büyük bir masa kuruldu. Biz de uzun zamandır midemiz küçüldüğü için yemeğe başladık. Yedim, yedim, yedim ve tuvalete gittim kustum. Geri geldim. Yedim, yedim, yedim ve tuvalete gidip tekrar kustum. Geri geldim. Çünkü göz doymuyor. Sürekli o tadı istiyorum."

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