Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere bindi! "Alan mutlu veren mutlu..."

"Birleşmeden önce bize büyük bir masa kuruldu. Biz de uzun zamandır midemiz küçüldüğü için yemeğe başladık. Yedim, yedim, yedim ve tuvalete gittim kustum. Geri geldim. Yedim, yedim, yedim ve tuvalete gidip tekrar kustum. Geri geldim. Çünkü göz doymuyor. Sürekli o tadı istiyorum."