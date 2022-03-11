Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere bindi! "Alan mutlu veren mutlu..."
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere binen Aleyna gündeme bomba gibi düştü. Estetikle kendini değiştiren Aleyna, Survivor 2021'in en dikkat çeken isimlerinden biriydi... Aleyna Kalaycıoğlu, verdiği bir röportajda yarışmayla ilgili anısı ile geçtiğimiz haftalarda adından söz ettirmişti. Aleyna Kalaycıoğlu Instagram'dan gelen o yoruma sinirlendi.
11.03.2022 17:20 - Son Güncelleme: 11.03.2022 17:20
"ALAN MUTLU VEREN MUTLU..."
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Sosyal medyadan gelen o yorumla küplere binen Aleyna Kalaycıoğlu Instagram'dan verdiği cevapla gündemde...
Survivor'ın ardından burun estetiği yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu değişimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemlerde Hande Sarıoğlu ile yakın arkadaş olan Aleyna geçtiğimiz günlerde de botoks yaptırdığı anları paylaştı.