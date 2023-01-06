ATV’den bir bomba dizi daha: Ateş Kuşları için geri sayım başladı! Heyecanlı bekleyiş sona eriyor...
Başrollerinde; İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı Ateş Kuşları için geri sayım başladı. ATV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan diziye dair yeni detaylar ortaya çıkarken Ateş Kuşları'nın yayın tarihi belli oldu. İşte ilk tanıtımından itibaren adından sıkça söz ettiren yeni dizi Ateş Kuşları'na dair tüm detaylar...
atv'nin sezona damga vuracak yeni dizisi Ateş Kuşları, ilk tanıtımından itibaren adından sık sık söz ettirdi. Peki Ateş Kuşları dizisinin konusu ne? Ateş Kuşları yuncuları kimler? Ateş Kuşları ilk bölüm ne zaman? İşte ilk fragmanından yayın tarihine tüm detaylar...
ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU
Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz, Umut Ege Baştemur ve Çınar Yükçeker yer alıyor.
ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNİN KONU NE?
Farklı hikayesi ile dikkat çeken ve seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle: Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri.