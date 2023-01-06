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Haberler Magazin Kim der 61 yaşında! Pelin Karahan'ın “taş bebek” dediği annesine bakın! Anne-kız ortalığı yakıp yıktı! Gören dilini ısırdı...

Kim der 61 yaşında! Pelin Karahan'ın “taş bebek” dediği annesine bakın! Anne-kız ortalığı yakıp yıktı! Gören dilini ısırdı...

Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Karahan, annesi Nural Koçyiğit'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Geçen sene yaptığı paylaşımda Koçyiğit için "Taş bebek" benzetmesinde bulunan Karahan'ın bu yıl kullandığı ifadeler de dikkat çekti. Ünlü oyuncunun mavi gözlü annesi ise güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Anne-kızın doğum günü pozları, sosyal medyayı salladı. İşte Pelin Karahan'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
06.01.2023 18:47 - Son Güncelleme: 06.01.2023 18:47
Kim der 61 yaşında! Pelin Karahan’ın “taş bebek” dediği annesine bakın! Anne-kız ortalığı yakıp yıktı! Gören dilini ısırdı...

Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran Pelin Karahan, sosyal medya hesabında annesi Nural Koçyiğit'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Kim der 61 yaşında! Pelin Karahan’ın “taş bebek” dediği annesine bakın! Anne-kız ortalığı yakıp yıktı! Gören dilini ısırdı...

Geçen yıl yaptığı paylaşımda "Taş bebek" benzetmesinde bulunan Karahan, bu kez şu ifadeleri kullandı: "Nice yaşların olsun canım annem. Yaşasın 61"

Kim der 61 yaşında! Pelin Karahan’ın “taş bebek” dediği annesine bakın! Anne-kız ortalığı yakıp yıktı! Gören dilini ısırdı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kim der 61 yaşında! Pelin Karahan’ın “taş bebek” dediği annesine bakın! Anne-kız ortalığı yakıp yıktı! Gören dilini ısırdı...

Ünlü oyuncunun mavi gözlü annesi ise güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Anne-kızın doğum günü pozları, sosyal medyayı salladı.

Kim der 61 yaşında! Pelin Karahan’ın “taş bebek” dediği annesine bakın! Anne-kız ortalığı yakıp yıktı! Gören dilini ısırdı...

İşte başta Pelin Karahan'ın paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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