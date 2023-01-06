Kim der 61 yaşında! Pelin Karahan'ın “taş bebek” dediği annesine bakın! Anne-kız ortalığı yakıp yıktı! Gören dilini ısırdı...
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Karahan, annesi Nural Koçyiğit'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Geçen sene yaptığı paylaşımda Koçyiğit için "Taş bebek" benzetmesinde bulunan Karahan'ın bu yıl kullandığı ifadeler de dikkat çekti. Ünlü oyuncunun mavi gözlü annesi ise güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Anne-kızın doğum günü pozları, sosyal medyayı salladı. İşte Pelin Karahan'ın o paylaşımı...
06.01.2023 18:47 - Son Güncelleme: 06.01.2023 18:47
Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran Pelin Karahan, sosyal medya hesabında annesi Nural Koçyiğit'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.