Atiye'nin sırrı ortaya çıktı! O isim ile evlendi ve 1 yaşında kızı var...
Pandemi döneminde oyuncu Fırat Çelik ile yeğeninin dans videoları ile gündeme gelen şarkıcı Atiye'nin uzun süren sessizliğinin nedeni ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının konserlerinde kendisine perküsyon çalarak eşlik eden prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle Almanya'da evlendiği iddia edildi. İddialar yalnızca bununla da sınırlı değil. Şarkıcı Atiye'nin bir kız bebek dünyaya getirdiği de konuşulanlar arasında. İşte detaylar...
26.07.2020 10:13
- Son Güncelleme: 26.07.2020 10:29
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