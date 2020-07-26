Atiye'nin sırrı ortaya çıktı! O isim ile evlendi ve 1 yaşında kızı var...

Şarkıcı Atiye'nin uzun süredir ortalıkta görünmeme nedeninin evlilik olduğu iddia edildi. İddiaya göre şarkıcı Atiye, konserlerinde kendisine perküsyon çalarak eşlik eden prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle Almanya'da evlendi ve orada bir kız bebek dünyaya getirdi.