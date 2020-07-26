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Atiye'nin sırrı ortaya çıktı! O isim ile evlendi ve 1 yaşında kızı var...

Pandemi döneminde oyuncu Fırat Çelik ile yeğeninin dans videoları ile gündeme gelen şarkıcı Atiye'nin uzun süren sessizliğinin nedeni ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının konserlerinde kendisine perküsyon çalarak eşlik eden prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle Almanya'da evlendiği iddia edildi. İddialar yalnızca bununla da sınırlı değil. Şarkıcı Atiye'nin bir kız bebek dünyaya getirdiği de konuşulanlar arasında. İşte detaylar...

26.07.2020 10:13 - Son Güncelleme: 26.07.2020 10:29
Atiye'nin sırrı ortaya çıktı! O isim ile evlendi ve 1 yaşında kızı var...

Şarkıcı Atiye'nin uzun süredir ortalıkta görünmeme nedeninin evlilik olduğu iddia edildi. İddiaya göre şarkıcı Atiye, konserlerinde kendisine perküsyon çalarak eşlik eden prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle Almanya'da evlendi ve orada bir kız bebek dünyaya getirdi.

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Atiye'nin sırrı ortaya çıktı! O isim ile evlendi ve 1 yaşında kızı var...

Atiye ve Erol Sebebci, şimdi 1 yaşında olan kızlarıyla birlikte birkaç ay önce İstanbul'a döndü. İstanbul ve Antakya'da yapmayı düşündükleri düğünleri pandemi nedeniyle erteleyen çift, bu hayallerini salgın tehdidi geçtiğinde gerçekleştirecek.

Atiye'nin sırrı ortaya çıktı! O isim ile evlendi ve 1 yaşında kızı var...

Hürriyet'in haberine göre, Atiye'nin yeni albüm hazırlığında olduğu, ancak çalışmanın çıkış tarihi konusunda kararsız kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Atiye'nin sırrı ortaya çıktı! O isim ile evlendi ve 1 yaşında kızı var...

Atiye, daha önce başından bir evlilik geçen Erol Sebebci ile 2 yıldır birlikte.

Atiye'nin sırrı ortaya çıktı! O isim ile evlendi ve 1 yaşında kızı var...

Pandemi döneminde Fırat Çelik ve yeğeninin Atiye'nin Salla şarkısında dans etmesi üzerine genç şarkıcı gündeme gelmişti...

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