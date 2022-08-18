Atiye'nin kardeş gerçeği! Babasının itirafıyla ortaya çıktı: "Ablam varmış, meğer aynı şehirde birbirimizden haberimiz yokmuş"
Atiye'nin kardeş gerçeği! Babasının itirafıyla ortaya çıktı. "Ablam varmış, meğer aynı şehirde birbirimizden haberimiz yokmuş" diyen şarkıcı Atiye, açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Kardeşiyle film gibi olan hikayesini anlatan ünlü şarkıcı Atiye ve ablasını görenler benzerlik karşısında şaştı kaldı.
"AYNI ŞEHİRDE BİRBİRİMİZDEN HABERİMİZ YOKMUŞ"
Atiye'nin kardeş gerçeği! Babasının itirafıyla ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Atiye, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'de ailesiyle ilgisi şaşırtan bir itirafta bulundu.
Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle Almanya'da evlenen ve orada bir kız bebek dünyaya getiren şarkıcı Atiye, konuk olduğu programda şaşırtan bir itirafta ulundu.
"Ablam varmış, aynı şehirde yaşayıp birbirimizden haberimiz yokmuş" diyen Atiye, kız kardeşi Mirjana ile hikayesini böyle anlattı:
"Ablam varmış, aynı şehirde yaşayıp birbirimizden haberimiz yoktu. O da müzisyen, piyano çalıyor, besteleri var. Birbirimizi bulduk. Babam yıllar önce söylemişti, kardeşin olabilir diye… Aile içinde konu yoğun olarak açılmadı. Araştırdım ve bir şekilde ablamı buldum, ilk olarak fotoğrafını gördüm, bana da çok benziyor babama da çok benziyor. Ablam için büyük bir şok oldu. Önce babamla bir araya geldiler, inanmadı bize… Ben emindim, bize çok benziyor. Senelerce aynı şehirde yaşayıp hiç tanışmadık, Türkçe bilmiyor, bir Alman gibi yetişmiş. Birbirimizi gördüğümüzde, her şey netleşince birbirimize sarıldık. O günden bugüne çok yakınız, birbirimizi seviyoruz. Benimle ilgili şarkı yazdı, Bremen'de stüdyoya girdik birlikte okuduk. Benim kızımla aynı yaşta kızı var.. Benim için çok pozitif, çok olumlu, hayatıma giren bir hediye gibi görüyorum…"