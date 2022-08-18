Atiye'nin kardeş gerçeği! Babasının itirafıyla ortaya çıktı: "Ablam varmış, meğer aynı şehirde birbirimizden haberimiz yokmuş"

"Ablam varmış, aynı şehirde yaşayıp birbirimizden haberimiz yoktu. O da müzisyen, piyano çalıyor, besteleri var. Birbirimizi bulduk. Babam yıllar önce söylemişti, kardeşin olabilir diye… Aile içinde konu yoğun olarak açılmadı. Araştırdım ve bir şekilde ablamı buldum, ilk olarak fotoğrafını gördüm, bana da çok benziyor babama da çok benziyor. Ablam için büyük bir şok oldu. Önce babamla bir araya geldiler, inanmadı bize… Ben emindim, bize çok benziyor. Senelerce aynı şehirde yaşayıp hiç tanışmadık, Türkçe bilmiyor, bir Alman gibi yetişmiş. Birbirimizi gördüğümüzde, her şey netleşince birbirimize sarıldık. O günden bugüne çok yakınız, birbirimizi seviyoruz. Benimle ilgili şarkı yazdı, Bremen'de stüdyoya girdik birlikte okuduk. Benim kızımla aynı yaşta kızı var.. Benim için çok pozitif, çok olumlu, hayatıma giren bir hediye gibi görüyorum…"