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Haberler Magazin Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara 4 yaşında! 'İyi ki doğdun aşkım' dedi o karelere yorum yağdı

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara 4 yaşında! 'İyi ki doğdun aşkım' dedi o karelere yorum yağdı

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara 4 yaşında! Hem Neslişah hem de Engin Altan Düzyatan Instagram hesabından kızlarının doğum günü peş peşe paylaştıkları fotoğraflarla kutladı. Kızının doğum günü partisinden paylaştığı karelerin altına, 'İyi ki doğdun aşkım' notunu düşen Engin Altan Düzyatan'a ünlülerden mesaj yağdı. Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çocuklarını kameralardan uzak büyütmeyi tercih eden ünlülerden...

18.08.2022 12:43 - Son Güncelleme: 18.08.2022 12:43
Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara 4 yaşında! ’İyi ki doğdun aşkım’ dedi o karelere yorum yağdı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN KIZI 4 YAŞINDA!

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara 4 yaşında! 'İyi ki doğdun aşkım' dedi o karelere ünlülerden yorum yağdı.

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Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara 4 yaşında! ’İyi ki doğdun aşkım’ dedi o karelere yorum yağdı

2015 yılında evlenen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çiftinin Alara adında bir kızları, Emir Aras adında da bir erkek çocukları var.

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara 4 yaşında! ’İyi ki doğdun aşkım’ dedi o karelere yorum yağdı

Mutlu evlilikleri ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, kızlarının yeni yaşını kutladı.

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara 4 yaşında! ’İyi ki doğdun aşkım’ dedi o karelere yorum yağdı

Sosyal medya hesaplarından 4 yaşına giren Alara'nın doğum günü partisinden fotoğraflar paylaşan Engin ile Neslişah kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara 4 yaşında! ’İyi ki doğdun aşkım’ dedi o karelere yorum yağdı

Engin Altan Düzyatan'ın kızı Alara ile pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, Neslişah Alkoçlar da güzelliği ile hayran bıraktı.

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