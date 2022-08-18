Mehmet Ali Erbil'le Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı... Teknede görüntülenen Victoria Silvstedt son haliyle olay: "Yıllara meydan okumuş"
Mehmet Ali Erbil'le Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı... Teknede görüntülenen Victoria Silvstedt son haliyle olay oldu. 2008 yılında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında hosteslik yapan Victoria Silvstedt, sevgilisinin lüks teknesinde Fransa sahillerinde tatil yapıyor. Kusursuz fiziği ile adeta şov yapan Victoria Silvstedt son haliyle, "Yıllara meydan okumuş" dedirtti.
18.08.2022 14:12 - Son Güncelleme: 18.08.2022 14:12
"YILLARA MEYDAN OKUMUŞ"
Mehmet Ali Erbil'le Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı! Teknede görüntülenen Victoria Silvstedt son haliyle olay...
Bir dönemin fenomen yarışma programı Çarkıfelek'te hosteslik yapan ve Mehmet Ali Erbil'le olan diyalogları olay olan top model Victoria Silvstedt, St. Tropez'de lüks bir yatta beyaz bikinisyle objektiflere yakalandı.