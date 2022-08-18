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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'le Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı... Teknede görüntülenen Victoria Silvstedt son haliyle olay: "Yıllara meydan okumuş"

Mehmet Ali Erbil'le Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı... Teknede görüntülenen Victoria Silvstedt son haliyle olay: "Yıllara meydan okumuş"

Mehmet Ali Erbil'le Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı... Teknede görüntülenen Victoria Silvstedt son haliyle olay oldu. 2008 yılında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında hosteslik yapan Victoria Silvstedt, sevgilisinin lüks teknesinde Fransa sahillerinde tatil yapıyor. Kusursuz fiziği ile adeta şov yapan Victoria Silvstedt son haliyle, "Yıllara meydan okumuş" dedirtti.

18.08.2022 14:12 - Son Güncelleme: 18.08.2022 14:12
Mehmet Ali Erbil’le Çarkıfelek’te hosteslik yapmıştı... Teknede görüntülenen Victoria Silvstedt son haliyle olay: Yıllara meydan okumuş

"YILLARA MEYDAN OKUMUŞ"

Mehmet Ali Erbil'le Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı! Teknede görüntülenen Victoria Silvstedt son haliyle olay...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’le Çarkıfelek’te hosteslik yapmıştı... Teknede görüntülenen Victoria Silvstedt son haliyle olay: Yıllara meydan okumuş

2008 yılında yayınlanan Çarkıfelek programında hosteslik yapan Dünyaca ünlü top model Victoria Silvstedt, milyarder sevgilisinin yatında beyaz bikinisiyle boy gösterdi.

Mehmet Ali Erbil’le Çarkıfelek’te hosteslik yapmıştı... Teknede görüntülenen Victoria Silvstedt son haliyle olay: Yıllara meydan okumuş

Ünlü model son haliyle adeta yıllara meydan okuyor.

Mehmet Ali Erbil’le Çarkıfelek’te hosteslik yapmıştı... Teknede görüntülenen Victoria Silvstedt son haliyle olay: Yıllara meydan okumuş

Bir dönemin fenomen yarışma programı Çarkıfelek'te hosteslik yapan ve Mehmet Ali Erbil'le olan diyalogları olay olan top model Victoria Silvstedt, St. Tropez'de lüks bir yatta beyaz bikinisyle objektiflere yakalandı.

Mehmet Ali Erbil’le Çarkıfelek’te hosteslik yapmıştı... Teknede görüntülenen Victoria Silvstedt son haliyle olay: Yıllara meydan okumuş

Yazı, milyoner işadamı erkek arkadaşı Maurice Dabbah ile seyahat ederek geçiren 47 yaşındaki model kusursuz fiziği ile adeta şov yaptı.

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