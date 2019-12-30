1 Ocak'ta Baba Parası ile kahkahaya hazır olun! Ahmet Kural ve Murat Cemcir '1 milyar dolar' ile ne yapardı?

SEVİYORUM EVLENEBİLİRİM

Ahmet Kural, programda avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Evlilik için nasip diyelim. Şu halimize şükür. Çok tatlıyız, bomba gibiyiz. Evlilik güzel şey, inşallah o da olur." Murat Cemcir ise filmde anlatılan 1 milyar dolarlık servet için şu esprili yorumu yaptı: "1 milyar dolar bana çıksa herhalde akli melekelerimi yitirirdim."