1 Ocak'ta Baba Parası ile kahkahaya hazır olun! Ahmet Kural ve Murat Cemcir '1 milyar dolar' ile ne yapardı?
Baba Parası 1 Ocak'ta vizyona giriyor. Baba Parası filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu, A Para'da yayınlanan Günaydın Hafta Sonu programının konuğu oldu. Baba Parası filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, yaptıkları itiraflarla programa damga vurdu. Oyunculara 1 milyon dolar size çıksaydı ne yapardınız sorusunu yöneltildi. Bakın Ahmet Kural ve Murat Cemcir '1 milyar dolar' ile ne yapardı?
1 Ocak'ta vizyona girecek 'Baba Parası' filminin galası geçtiğimiz hafta gerçekeşti. Kahkahanın eksik olmadığı gösterimde, iddialı yapım herkesten tam not aldı. Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu, A Para'da yayınlanan Günaydın Hafta Sonu programının bu haftaki konuğu Baba Parası filminin ekibiydi. Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, yaptıkları itiraflarla programa damga vurdu. Şarkıcılar Jeyan Büyükburç ve Mert Davran dakonuklar arasındaydı.
BİZ DE BÜYÜK PARALAR KAZANDIK
Ahmet Kural, "Filmde geçen 1 milyar dolar sizin olsa ne yapardınız?" sorusuna şu ilginç yanıtı verdi: "O kadar param olsa eğitime yatırım yapardım. Bu arada biz de ciddi paralar kazandık ama değişmedik. Aslında ilk başta değişir gibi olduk ama sonra Murat'la birbirimizi uyararak hemen durumu dengeledik."
SEVİYORUM EVLENEBİLİRİM
Ahmet Kural, programda avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Evlilik için nasip diyelim. Şu halimize şükür. Çok tatlıyız, bomba gibiyiz. Evlilik güzel şey, inşallah o da olur." Murat Cemcir ise filmde anlatılan 1 milyar dolarlık servet için şu esprili yorumu yaptı: "1 milyar dolar bana çıksa herhalde akli melekelerimi yitirirdim."
HOLOGRAM YÖNTEMİYLE BABAMLA SAHNEDE DÜET YAPACAĞIM
Programda Erol Büyükburç'un kızı olan Jeyan Büyükburç, rahmetli ablası Ajlan Büyükburç'un bir şarkısını seslendireceği
ni söyledi. Jeyan Büyükburç "Çok eskiden beri ablamla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum ama çekincelerim vardı. Sonra 'Yeni nesil de onun kalbini hissetmeli, şarkılarını bilmeli' dedim ve bir şarkısına cover yaptım. Bunu sosyal medyada yayınlayacağım. Başka özel bir projem daha var. Türkiye'de bir ilk olacak. Hologram yöntemiyle babamla sahnede düet yapacağım" dedi.