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Survivor Mert Öcal ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şoke oldu! Meğer Mert Öcal ile Çağla Şıkel...

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da zorlu koşullarda şampiyon olma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2021 final bölümü yaklaşırken yarışmada 20. haftanın eleme konseyinin heyecanı yaşanıyor... Şimdi biraz daha geriye gidelim. 2020 Survivor yarışmacılarından ünlüler takımında yer alan Mert Öcal sosyal medya gündeminde. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mert Öcal'ın eski hali merak konusu oldu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazanan, hem yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev alan Öcal, uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirdi.Çağla Şıkel ile Mert Öcal'ın 2008 yılına ait görüntüsü herkesi şaşırttı.

25.05.2021 18:57 - Son Güncelleme: 25.05.2021 19:16
Survivor Mert Öcal ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şoke oldu! Meğer Mert Öcal ile Çağla Şıkel...

Survivor Mert Öcal ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şoke oldu! TV 8 ekranlarında haftanın 6 günü izleyici karşısına çıkan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor 2021 macerasına tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki yarışmacıları kadar eski yarışmacıları da sık sık gündemden düşmeyen Survivor'ın 2020 yarışmacıları arasında yer alan Mert Öcal, sosyal medya gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Mert Öcal ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şoke oldu! Meğer Mert Öcal ile Çağla Şıkel...

'Yaza merhaba mı?' pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Mert Öcal'ın eski hali merak konusu oldu.

Survivor Mert Öcal ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şoke oldu! Meğer Mert Öcal ile Çağla Şıkel...

Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazanan, hem yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev alan Öcal, uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirdi.

Survivor Mert Öcal ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şoke oldu! Meğer Mert Öcal ile Çağla Şıkel...

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynayan Mert Öcal'ı Çağla Şıkel ile yan yana görenler şaşırdı.

Survivor Mert Öcal ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şoke oldu! Meğer Mert Öcal ile Çağla Şıkel...

İşte gençlik hali ve imajı ile dikkat çeken Survivor Mert ile Çağla Şıkel başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...