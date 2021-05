Survivor Mert Öcal ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şoke oldu! Meğer Mert Öcal ile Çağla Şıkel...

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da zorlu koşullarda şampiyon olma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2021 final bölümü yaklaşırken yarışmada 20. haftanın eleme konseyinin heyecanı yaşanıyor... Şimdi biraz daha geriye gidelim. 2020 Survivor yarışmacılarından ünlüler takımında yer alan Mert Öcal sosyal medya gündeminde. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mert Öcal'ın eski hali merak konusu oldu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazanan, hem yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev alan Öcal, uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirdi.Çağla Şıkel ile Mert Öcal'ın 2008 yılına ait görüntüsü herkesi şaşırttı.

25.05.2021 18:57 - Son Güncelleme: 25.05.2021 19:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ