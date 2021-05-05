Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kaç bölümden oluşacak?
Gündemde özellikle dizi severler tarafından Atiye 3. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Netfflix'te yayınlanan ve iki sezon boyunca ilgiyle izlenen, başrollerinde Beren Saat'in rol aldığı dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kaç bölümden oluşacak? Hemen hemen herkes tarafından çok sevilen Netflix'in fenomen Atiye dizisi hakkında merak edilen bilgileri derledik.
Gündemde özellikle dizi severler tarafından Atiye 3. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Netfflix'te yayınlanan ve iki sezon boyunca ilgiyle izlenen, başrollerinde Beren Saat'in rol aldığı dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kaç bölümden oluşacak? Hemen hemen herkes tarafından çok sevilen Netflix'in fenomen Atiye dizisi hakkında merak edilen bilgileri derledik.
Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kaç bölümden oluşacak? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Büyük ses getiren, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkat çeken Atiye dizisinin iki sezonu da keyifle izlendi ve şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi. Peki Netflix'ten açıklama geldi mi? Atiye 3. sezon tarihi verildi mi? İşte detaylar…
BEREN SAAT'TEN AÇIKLAMA GELDİ!
Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."
Atiye 2. sezon 1. bölüm: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır.
Atiye 2. sezon 2. bölüm: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.