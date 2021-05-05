Seda Sayan emlak zengini ünlüler listesinden inmiyor! 58'lik Seda'nın Boğaz manzaralı yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı

Seda Sayan emlak zengini ünlüler listesinden inmiyor! 58'lik Seda'nın Boğaz manzaralı yeni villasının fiyatı gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin emlak zengini sanatçılarından olan Seda Sayan, Gayrettepe'den Boğaz'a taşınmaya karar verdi. Şimdilerde evinde tadilat işlemleriyle ilgilenen Sayan'ın, İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da 3 villası ve Londra'da bir evi var. İşte Seda Sayan'ın Boğaz manzaralı yeni evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve evleri...