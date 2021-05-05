RAMAZAN İMSAKİYE
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Seda Sayan emlak zengini ünlüler listesinden inmiyor! 58'lik Seda'nın Boğaz manzaralı yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı

Seda Sayan emlak zengini ünlüler listesinden inmiyor! 58'lik Seda'nın Boğaz manzaralı yeni villasının fiyatı gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin emlak zengini sanatçılarından olan Seda Sayan, Gayrettepe'den Boğaz'a taşınmaya karar verdi. Şimdilerde evinde tadilat işlemleriyle ilgilenen Sayan'ın, İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da 3 villası ve Londra'da bir evi var. İşte Seda Sayan'ın Boğaz manzaralı yeni evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve evleri...

05.05.2021 13:26 - Son Güncelleme: 05.05.2021 13:43
Seda Sayan emlak zengini ünlüler listesinden inmiyor! 58'lik Seda'nın Boğaz manzaralı yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı

Seda Sayan emlak zengini ünlüler listesinden inmiyor! 58'lik Seda'nın Boğaz manzaralı yeni villasının fiyatı gündeme bomba gibi düştü.

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Seda Sayan emlak zengini ünlüler listesinden inmiyor! 58'lik Seda'nın Boğaz manzaralı yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonları ile sık sık gündeme gelen Seda Sayan, yaptığı akıllı yatırımlarla biliniyor. Hürriyet'in haberine göre; Türkiye'nin emlak zenginlerinden olan sanatçının, iddialara göre İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da 3 villası ve Londra'da bir evi var.

Seda Sayan emlak zengini ünlüler listesinden inmiyor! 58'lik Seda'nın Boğaz manzaralı yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı

TV şovlarında kullandığı "bacım" lafıyla ünlü olan sanatçı, şimdi bu yatırımlara bir yenisini daha ekledi!
4 milyon dolara Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa alan Sayan, şimdilerde evi kendi zevkine göre yeniden dekore ettiriyor.

Seda Sayan emlak zengini ünlüler listesinden inmiyor! 58'lik Seda'nın Boğaz manzaralı yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı

Villayı komple soyduran ve çatısı dahil her yerine tadilat yaptıran sanatçı, inşaat biter bitmez Gayrettepe'deki evinden buraya taşınacak. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...

Seda Sayan emlak zengini ünlüler listesinden inmiyor! 58'lik Seda'nın Boğaz manzaralı yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı

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