RAMAZAN İMSAKİYE
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Arka Sokaklar'ın Volkan komiserinden kahreden haber! Kansere yakalanan Boğaç Aksoy dua istedi! Lenfoma kanseri belirtileri neler?

35 yaşındaki Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalandığını açıkladı.Sosyal medya hesabından dua isteyen Aksoy'un sözleri sevenlerini üzerken 'lenfoma kanseri nedir, lenfoma kanseri belirtileri nelerdir?' sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Arka Sokaklar'ın Volkan komiserinden gelen o paylaşım ve lenfoma kanseri hakkında her şey...

05.05.2021 12:15 - Son Güncelleme: 05.05.2021 12:35
Arka Sokaklar'ın Volkan komiserinden kahreden haber! Kansere yakalanan Boğaç Aksoy dua istedi! Lenfoma kanseri belirtileri neler?

Arka Sokaklar'ın Volkan komiserinden kahreden haber! Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncu paylaşımıyla sevenlerini üzdü.

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Arka Sokaklar'ın Volkan komiserinden kahreden haber! Kansere yakalanan Boğaç Aksoy dua istedi! Lenfoma kanseri belirtileri neler?

" Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin.." yazdı.

Arka Sokaklar'ın Volkan komiserinden kahreden haber! Kansere yakalanan Boğaç Aksoy dua istedi! Lenfoma kanseri belirtileri neler?

ÖNCE MODEL SONRA OYUNCU

Yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy da Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Özçivit gibi Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu yarışmada Aksoy üçüncülük derecesini elde etti.

Arka Sokaklar'ın Volkan komiserinden kahreden haber! Kansere yakalanan Boğaç Aksoy dua istedi! Lenfoma kanseri belirtileri neler?

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı ismin daha sonra modellik kariyerine ara verip Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı.

Arka Sokaklar'ın Volkan komiserinden kahreden haber! Kansere yakalanan Boğaç Aksoy dua istedi! Lenfoma kanseri belirtileri neler?

Çılgın Dershane 3 filminde rol alan Aksoy, daha sonra Arka Sokaklar da oyunculuk kariyerine devam etti. İstanbul doğumlu olan yakışıklı oyuncu 32 yaşındadır.