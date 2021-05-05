Arka Sokaklar'ın Volkan komiserinden kahreden haber! Kansere yakalanan Boğaç Aksoy dua istedi! Lenfoma kanseri belirtileri neler?
35 yaşındaki Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalandığını açıkladı.Sosyal medya hesabından dua isteyen Aksoy'un sözleri sevenlerini üzerken 'lenfoma kanseri nedir, lenfoma kanseri belirtileri nelerdir?' sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Arka Sokaklar'ın Volkan komiserinden gelen o paylaşım ve lenfoma kanseri hakkında her şey...
05.05.2021 12:15
- Son Güncelleme: 05.05.2021 12:35
" Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin.." yazdı.