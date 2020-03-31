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Atilla Saral eşi İnci Türkay'dan ayrı düştü! Atilla Saral Çanakkale'deki evinde mahsur kaldı

Oyuncu eşi İnci Türkay ile Londra'da yaşayan Atilla Saral, yazlığının bahçesini kontrol etmek için geldiği Çanakkale'de corona virüs engeline takıldı. Atilla Saral, oyuncu eşi İnci Türkay ile ayrı düştükleri için üzgün olduğunu "Aklım orada kaldı. Allah'tan eşim Londra'da uzun süredir yaşıyor, artık oralı yani. Uçuşlar yeniden başlayana kadar mecbur bekleyeceğiz." sözleriyle belirtti.

31.03.2020 15:42 - Son Güncelleme: 31.03.2020 15:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





