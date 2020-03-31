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Atilla Saral eşi İnci Türkay'dan ayrı düştü! Atilla Saral Çanakkale'deki evinde mahsur kaldı
Atilla Saral eşi İnci Türkay'dan ayrı düştü! Atilla Saral Çanakkale'deki evinde mahsur kaldı
Oyuncu eşi İnci Türkay ile Londra'da yaşayan Atilla Saral, yazlığının bahçesini kontrol etmek için geldiği Çanakkale'de corona virüs engeline takıldı. Atilla Saral, oyuncu eşi İnci Türkay ile ayrı düştükleri için üzgün olduğunu "Aklım orada kaldı. Allah'tan eşim Londra'da uzun süredir yaşıyor, artık oralı yani. Uçuşlar yeniden başlayana kadar mecbur bekleyeceğiz." sözleriyle belirtti.
31.03.2020 15:42
- Son Güncelleme: 31.03.2020 15:42
Oyuncu eşi İnci Türkay ile Londra'da yaşayan Atilla Saral, yazlığının bahçesini kontrol etmek için geldiği Çanakkale'de corona virüs engeline takıldı.
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Atilla Saral, 11 yıldır birlikte olduğu İnci Türkay ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu.
Hürriyet'in haberine göre; Londra'da yaşayan çiftten Saral, geçtiğimiz haftalarda Çanakkale'deki yazlığını kontrol etmek için yurda döndü.
İşlerini bitiren oyuncu, ailesinin yanına dönmeyi planladığı gün, coronavirüs sebebiyle getirilen uçuş yasağına takıldı.
Eşiyle ayrı düştükleri için üzgün olduğunu söyleyen Saral, "Benimki büyük şanssızlık. Buraya bağ bahçe ilaçlamaya gelmiştim. Çünkü yazın gelip tatil yapacaktık."
Dönüş biletini de almıştım, uçuşlar durdurulunca dönemedim. Aklım orada kaldı. Allah'tan eşim Londra'da uzun süredir yaşıyor, artık oralı yani. Uçuşlar yeniden başlayana kadar mecbur bekleyeceğiz" diye konuştu.
İnci Türkay ile oğlu Ali'nin de Londra'da eve kapandığını dile getiren oyuncu, "Ali evde eğitim görüyor, İnci de oyunculuk okulunun tüm sınıflarını kapattı" dedi.