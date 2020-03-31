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Mehmet Ali Erbil'in kızından yine çok konuşulacak pozlar! Yasmin'in tatil rotası belli oldu

Yasmin Erbil Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 24 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram'dan evinin bahçesinde verdiği pozlarla yine sosyal medya gündeminde! Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını sonrası herkes evde kal çağrılarına uymaya devam ediyor. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil de yetkililerin çağrısına ilk günden bu yana uyan ünlü isimlerden. Karantina boyunca hemen hemen her gününü sevenleriyle paylaşan Yasmin Erbil evde birtakım aktivitelerle zaman geçiriyor. Erbil, son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Salgının yaz aylarına kadar sürmesi durumunda evde karantinada olacağını belirten Erbil, paylaşımına "Bu yaz mekan belli gibi" notunu düştü.

31.03.2020 14:24 - Son Güncelleme: 31.03.2020 15:37
Mehmet Ali Erbil'in kızından yine çok konuşulacak pozlar! Yasmin'in tatil rotası belli oldu

Yasmin Erbil, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen 24 yaşındaki Yasmin Erbil, evinin bahçesinden çekildiği fotoğraflarla sosyal medyanın gündeminde!

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Mehmet Ali Erbil'in kızından yine çok konuşulacak pozlar! Yasmin'in tatil rotası belli oldu

Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Yasmin, karantina boyunca hemen hemen her gününü sevenleriyle paylaşan Yasmin Erbil evde birtakım aktivitelerle zaman geçiriyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızından yine çok konuşulacak pozlar! Yasmin'in tatil rotası belli oldu

"BU YAZ MEKAN BELLİ GİBİ"

Önceki gün sıcak havayı değerlendiren Erbil, evinin bahçesinde çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Salgının yaz aylarına kadar sürmesi durumunda evde karantinada olacağını belirten Erbil, paylaşımına "Bu yaz mekan belli gibi" notunu düştü

Mehmet Ali Erbil'in kızından yine çok konuşulacak pozlar! Yasmin'in tatil rotası belli oldu

Güzel ismin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Erbil'in fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu!

Mehmet Ali Erbil'in kızından yine çok konuşulacak pozlar! Yasmin'in tatil rotası belli oldu

Yasmin Erbil, son olarak geçtiğimiz hafta evinin banyosundan paylaşım yapmıştı.

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