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Mehmet Ali Erbil'in kızından yine çok konuşulacak pozlar! Yasmin'in tatil rotası belli oldu

Yasmin Erbil Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 24 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram'dan evinin bahçesinde verdiği pozlarla yine sosyal medya gündeminde! Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını sonrası herkes evde kal çağrılarına uymaya devam ediyor. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil de yetkililerin çağrısına ilk günden bu yana uyan ünlü isimlerden. Karantina boyunca hemen hemen her gününü sevenleriyle paylaşan Yasmin Erbil evde birtakım aktivitelerle zaman geçiriyor. Erbil, son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Salgının yaz aylarına kadar sürmesi durumunda evde karantinada olacağını belirten Erbil, paylaşımına "Bu yaz mekan belli gibi" notunu düştü.

31.03.2020 14:24 - Son Güncelleme: 31.03.2020 15:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





