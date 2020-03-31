Haberler Galeri Magazin Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı, olanlar oldu! 'Aynaya bakınca gerçek olduğuma inanamıyorum'

Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı, olanlar oldu! 'Aynaya bakınca gerçek olduğuma inanamıyorum'

Aleyna Tilki yatak odasından verdiği pozla olay oldu! 20 yaşındaki genç şarkıcı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Tilki, son olarak yatak odasından verdiği pozla gündem oldu. Fotoğrafta beli incecik görünen Tilki''ye 'Photoshop'u abartmasaydın keşke' gibi yorumlar yapıldı. Ünlü isim bir takipçisine verdiği 'Aynaya bakınca gerçek olduğuma inanamıyorum' yanıtı ile dikkat çekti. 'Aleyna Tilki Photoshop yaptı mı yapmadı mı?' tartışması başladı ve Aleyna Tilki yine sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

31.03.2020 16:23 - Son Güncelleme: 31.03.2020 16:57
Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı, olanlar oldu! 'Aynaya bakınca gerçek olduğuma inanamıyorum'

Corona virüsün ülkemizde de ortaya çıkmasının ardından evden çıkmayan Aleyna Tilki, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.
Karantina günlerini evde geçiren genç şarkıcı, her gün yeni paylaşımlar yapıyor.
Son paylaşımında da evde eşofmanlarla olduğu halini paylaşan Tilki, ince beliyle dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı, olanlar oldu! 'Aynaya bakınca gerçek olduğuma inanamıyorum'

Fotoğrafın ardından Tilki'ye takipçileri arasında, "Photoshop mu yaptı?' tartışması başladı. Bazı takipçileri, "Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun" diye yazdı.

Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı, olanlar oldu! 'Aynaya bakınca gerçek olduğuma inanamıyorum'

Aleyna Tilki, kendisine gelen eleştirilere, "Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum" diye yanıt verdi.

Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı, olanlar oldu! 'Aynaya bakınca gerçek olduğuma inanamıyorum'

Geçtiğimiz günlerde de yine evinden paylaşım yapan Aleyna, sahne özleminden şu sözlerle bahsetmişti:
"Sahnede dans edemesek de evimizde tek başımıza dans ediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz. Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı."

Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı, olanlar oldu! 'Aynaya bakınca gerçek olduğuma inanamıyorum'

PHOTOSHOP'U ABARTAN ÜNLÜLER

Hadise'nin fotoğraflarına uyguladığı Photoshop ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hadise, yayınladığı bu paylaşımında Özge Ulusoy'a benzetildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Atilla Saral eşi İnci Türkay'dan ayrı düştü! Atilla Saral Çanakkale'deki evinde mahsur kaldı
Atilla Saral eşi İnci Türkay'dan ayrı düştü! Atilla Saral Çanakkale'deki evinde mahsur kaldı