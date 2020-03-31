Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı, olanlar oldu! 'Aynaya bakınca gerçek olduğuma inanamıyorum'
Aleyna Tilki yatak odasından verdiği pozla olay oldu! 20 yaşındaki genç şarkıcı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Tilki, son olarak yatak odasından verdiği pozla gündem oldu. Fotoğrafta beli incecik görünen Tilki''ye 'Photoshop'u abartmasaydın keşke' gibi yorumlar yapıldı. Ünlü isim bir takipçisine verdiği 'Aynaya bakınca gerçek olduğuma inanamıyorum' yanıtı ile dikkat çekti. 'Aleyna Tilki Photoshop yaptı mı yapmadı mı?' tartışması başladı ve Aleyna Tilki yine sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
31.03.2020 16:23
- Son Güncelleme: 31.03.2020 16:57
Corona virüsün ülkemizde de ortaya çıkmasının ardından evden çıkmayan Aleyna Tilki, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.
Karantina günlerini evde geçiren genç şarkıcı, her gün yeni paylaşımlar yapıyor.
Son paylaşımında da evde eşofmanlarla olduğu halini paylaşan Tilki, ince beliyle dikkat çekti.
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