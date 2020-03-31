Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı, olanlar oldu! 'Aynaya bakınca gerçek olduğuma inanamıyorum'

Geçtiğimiz günlerde de yine evinden paylaşım yapan Aleyna, sahne özleminden şu sözlerle bahsetmişti:

"Sahnede dans edemesek de evimizde tek başımıza dans ediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz. Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı."