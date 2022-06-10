Ateşle barut yan yana! Serel Yereli ile Aleyna Tilki buluştu Aleyna yine iç çamaşırsız! Türk kızlarına 'kezban' diyen ikili...
Eğitim ve kariyerine Londra'da devam eden Serel Yereli ve her fırsatta 'dünya starı' olma isteğini dile getiren Aleyna Tilki, Londra'da buluştu. Daha önce Türk kızlarına 'kezban' dedikleri için magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Serel Yereli ile Aleyna Tilki paylaşım yaptı. Aleyna Tilki'nin iç çamaşırsız paylaşımı sosyal medyada çok konuşulurken, bir yandan da Gülşen'e benzetildi. İşte detaylar...
10.06.2022 09:07 - Son Güncelleme: 10.06.2022 09:07
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ile adından söz ettiren bir süredir yurt dışında yaşanan Serel Yereli ve son dönemde açıklamalarıyla sık sık konuşulan Aleyna Tilki Londra'da bir araya geldi.
Bir dönem Bodrum Masalı'nda oynadıktan sonra oyunculuğu bırakan ve şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden Yereli ve Aleyna Tilki'nin yakın arkadaş olduğu biliniyor.