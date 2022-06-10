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Haberler Magazin Ateşle barut yan yana! Serel Yereli ile Aleyna Tilki buluştu Aleyna yine iç çamaşırsız! Türk kızlarına 'kezban' diyen ikili...

Ateşle barut yan yana! Serel Yereli ile Aleyna Tilki buluştu Aleyna yine iç çamaşırsız! Türk kızlarına 'kezban' diyen ikili...

Eğitim ve kariyerine Londra'da devam eden Serel Yereli ve her fırsatta 'dünya starı' olma isteğini dile getiren Aleyna Tilki, Londra'da buluştu. Daha önce Türk kızlarına 'kezban' dedikleri için magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Serel Yereli ile Aleyna Tilki paylaşım yaptı. Aleyna Tilki'nin iç çamaşırsız paylaşımı sosyal medyada çok konuşulurken, bir yandan da Gülşen'e benzetildi. İşte detaylar...

10.06.2022 09:07 - Son Güncelleme: 10.06.2022 09:07
Ateşle barut yan yana! Serel Yereli ile Aleyna Tilki buluştu Aleyna yine iç çamaşırsız! Türk kızlarına ’kezban’ diyen ikili...

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ile adından söz ettiren bir süredir yurt dışında yaşanan Serel Yereli ve son dönemde açıklamalarıyla sık sık konuşulan Aleyna Tilki Londra'da bir araya geldi.

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Ateşle barut yan yana! Serel Yereli ile Aleyna Tilki buluştu Aleyna yine iç çamaşırsız! Türk kızlarına ’kezban’ diyen ikili...

Bir dönem Bodrum Masalı'nda oynadıktan sonra oyunculuğu bırakan ve şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden Yereli ve Aleyna Tilki'nin yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Ateşle barut yan yana! Serel Yereli ile Aleyna Tilki buluştu Aleyna yine iç çamaşırsız! Türk kızlarına ’kezban’ diyen ikili...

Geçtiğimiz aylarda Türk kızlarıyl ilgili yaptıkları 'kezban' yorumu hala hafızalarda.

Ateşle barut yan yana! Serel Yereli ile Aleyna Tilki buluştu Aleyna yine iç çamaşırsız! Türk kızlarına ’kezban’ diyen ikili...

İkili daha önce de bir araya gelmiş paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

Ateşle barut yan yana! Serel Yereli ile Aleyna Tilki buluştu Aleyna yine iç çamaşırsız! Türk kızlarına ’kezban’ diyen ikili...

O zaman da adres Londra'ydı.

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