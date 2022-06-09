Hazal Kaya tatil modunu açtı yeşil mayosuyla ortalığı salladı! Yüzündeki değişimi görenler şaşkına döndü: "Tanıyamadım Hazal mı o?"
Hazal Kaya tatil modunu açtı yeşil mayosuyla ortalığı salladı! Yüzündeki değişimi görenler şaşkına döndü, "Tanıyamadım Hazal mı o?" yorumları havalarda uçuştu. Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum dizisi ile ünlenen Hazal Kaya'nın Instagram paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Birçok ünlü gibi Kaya da tatil sezonunu açtı. Mayolu paylaşımda bulunan bir çocuk annesinin yüzündeki değişimi görenler ünlü ismi tanıyamadı.
09.06.2022 18:24 - Son Güncelleme: 09.06.2022 18:24
"TANIYAMADIM HAZAL MI O?"
Hazal Kaya tatil modunu açtı yeşil mayosuyla ortalığı salladı! Yüzündeki değişimi görenler şaşkına döndü,"Tanıyamadım Hazal mı o?" yorumları havalarda uçuştu.
Bir çocuk annesi Hazal Kaya'nın Instagram'dan paylaştığı tatil pozunu görenler, ünlü ismin yüzünün inceldiğini fark etti.