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Haberler Magazin Hazal Kaya tatil modunu açtı yeşil mayosuyla ortalığı salladı! Yüzündeki değişimi görenler şaşkına döndü: "Tanıyamadım Hazal mı o?"

Hazal Kaya tatil modunu açtı yeşil mayosuyla ortalığı salladı! Yüzündeki değişimi görenler şaşkına döndü: "Tanıyamadım Hazal mı o?"

Hazal Kaya tatil modunu açtı yeşil mayosuyla ortalığı salladı! Yüzündeki değişimi görenler şaşkına döndü, "Tanıyamadım Hazal mı o?" yorumları havalarda uçuştu. Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum dizisi ile ünlenen Hazal Kaya'nın Instagram paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Birçok ünlü gibi Kaya da tatil sezonunu açtı. Mayolu paylaşımda bulunan bir çocuk annesinin yüzündeki değişimi görenler ünlü ismi tanıyamadı.

09.06.2022 18:24 - Son Güncelleme: 09.06.2022 18:24
Hazal Kaya tatil modunu açtı yeşil mayosuyla ortalığı salladı! Yüzündeki değişimi görenler şaşkına döndü: Tanıyamadım Hazal mı o?

"TANIYAMADIM HAZAL MI O?"

Hazal Kaya tatil modunu açtı yeşil mayosuyla ortalığı salladı! Yüzündeki değişimi görenler şaşkına döndü,"Tanıyamadım Hazal mı o?" yorumları havalarda uçuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazal Kaya tatil modunu açtı yeşil mayosuyla ortalığı salladı! Yüzündeki değişimi görenler şaşkına döndü: Tanıyamadım Hazal mı o?

HAZAL'IN KEYFİ YERİNDE

Birçok ünlü gibi Hazal Kaya'dan da 2022 yaz tatili görüntüsü geldi.

Hazal Kaya tatil modunu açtı yeşil mayosuyla ortalığı salladı! Yüzündeki değişimi görenler şaşkına döndü: Tanıyamadım Hazal mı o?

Bir çocuk annesi Hazal Kaya'nın Instagram'dan paylaştığı tatil pozunu görenler, ünlü ismin yüzünün inceldiğini fark etti.

Hazal Kaya tatil modunu açtı yeşil mayosuyla ortalığı salladı! Yüzündeki değişimi görenler şaşkına döndü: Tanıyamadım Hazal mı o?

Hazal Kaya'nın tatil pozu kısa sürede gündem oldu.

Hazal Kaya tatil modunu açtı yeşil mayosuyla ortalığı salladı! Yüzündeki değişimi görenler şaşkına döndü: Tanıyamadım Hazal mı o?

İşte başta Hazal Kaya olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...

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