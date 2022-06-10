Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü! "Hatları annesi" demişti, Kurt Efe'ye bakın sapsarı...
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü! "Hatları annesi" demişti Kıvanç... Anne ve babasının kucağında Bodrum'da ilk kez yüzünü gördüğümüz Kurt Efe'ye bakın, babası gibi sapsarı... İşte Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
10.06.2022 09:08 - Son Güncelleme: 10.06.2022 09:16
KURT EFE'YE BAKIN SAPSARI...
"Hatları annesi" demişti... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü!
Oğulları Kurt Efe'ye 15 Nisan'da kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, bir süredir Yalıkavak'taki evlerinde kalıyor.
BABAYA BENZİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ'un "Şimdilik sarışın ama hatları anneye benziyor" diye anlattığı oğlu Kurt Efe de ilk kez görüntülendi.