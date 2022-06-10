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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü! "Hatları annesi" demişti, Kurt Efe'ye bakın sapsarı...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü! "Hatları annesi" demişti, Kurt Efe'ye bakın sapsarı...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü! "Hatları annesi" demişti Kıvanç... Anne ve babasının kucağında Bodrum'da ilk kez yüzünü gördüğümüz Kurt Efe'ye bakın, babası gibi sapsarı... İşte Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

10.06.2022 09:08 - Son Güncelleme: 10.06.2022 09:16
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin yüzü göründü! Hatları annesi demişti, Kurt Efe’ye bakın sapsarı...

KURT EFE'YE BAKIN SAPSARI...

"Hatları annesi" demişti... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü!

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin yüzü göründü! Hatları annesi demişti, Kurt Efe’ye bakın sapsarı...


Oğulları Kurt Efe'ye 15 Nisan'da kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, bir süredir Yalıkavak'taki evlerinde kalıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin yüzü göründü! Hatları annesi demişti, Kurt Efe’ye bakın sapsarı...

15 Nisan'da dünyaya gelen Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin yüzü göründü! Hatları annesi demişti, Kurt Efe’ye bakın sapsarı...

Çift, evlerinin kapısını yakın arkadaşları için açtı. Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk ile futbolcular Mehmet Topal ve Gökhan Töre, önceki gün Tatlıtuğ çiftine ait evin plajında denize girerken objektife yansıdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin yüzü göründü! Hatları annesi demişti, Kurt Efe’ye bakın sapsarı...

BABAYA BENZİYOR

Kıvanç Tatlıtuğ'un "Şimdilik sarışın ama hatları anneye benziyor" diye anlattığı oğlu Kurt Efe de ilk kez görüntülendi.

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