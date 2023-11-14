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2 yıllık eski eşi bakın kim! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik meğer kendisinden de ünlü o isimle evliymiş! Duyan inanamadı

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırıldı. Aslen Ordulu olan Çelik'in aşk hayatını araştıranlar ise oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. İşte Burak Çelik'in kendisi gibi çok ünlü olan eski eşi...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 12:38 Güncelleme 14 Kasım 2023, 12:38
2 yıllık eski eşi bakın kim! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik meğer kendisinden de ünlü o isimle evliymiş! Duyan inanamadı 1

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), İsmail Demirci (Onbeşli) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni sezona bomba bir giriş yaptı.

2 yıllık eski eşi bakın kim! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik meğer kendisinden de ünlü o isimle evliymiş! Duyan inanamadı 2

Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizide Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

2 yıllık eski eşi bakın kim! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik meğer kendisinden de ünlü o isimle evliymiş! Duyan inanamadı 3

Performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken oyuncunun en çok aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Burak Çelik evli mi? Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorularının yanıtlarını arattı

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