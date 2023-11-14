2 yıllık eski eşi bakın kim! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik meğer kendisinden de ünlü o isimle evliymiş! Duyan inanamadı

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırıldı. Aslen Ordulu olan Çelik'in aşk hayatını araştıranlar ise oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. İşte Burak Çelik'in kendisi gibi çok ünlü olan eski eşi...