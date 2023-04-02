30 yaşındaki Neslihan Atagül en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi yakın çekim paylaştı! Ortalık karıştı...
Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. En cesur haliyle kamera karşısına geçen Atagül'ün yakın çekim paylaşımı Instagram'a damga vurdu. Öte yandan cesaretini toplayıp sıfır makyaj poz veren oyuncunun doğal hali beğeni topladı. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...
02.04.2023 19:02 - Son Güncelleme: 02.04.2023 19:02
Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.