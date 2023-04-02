RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 30 yaşındaki Neslihan Atagül en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi yakın çekim paylaştı! Ortalık karıştı...

30 yaşındaki Neslihan Atagül en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi yakın çekim paylaştı! Ortalık karıştı...

Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. En cesur haliyle kamera karşısına geçen Atagül'ün yakın çekim paylaşımı Instagram'a damga vurdu. Öte yandan cesaretini toplayıp sıfır makyaj poz veren oyuncunun doğal hali beğeni topladı. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...

takvim.com.tr
02.04.2023 19:02 - Son Güncelleme: 02.04.2023 19:02
30 yaşındaki Neslihan Atagül en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi yakın çekim paylaştı! Ortalık karıştı...

Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

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30 yaşındaki Neslihan Atagül en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi yakın çekim paylaştı! Ortalık karıştı...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, şimdi ise Instagram'da yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı.

30 yaşındaki Neslihan Atagül en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi yakın çekim paylaştı! Ortalık karıştı...

En cesur haliyle kamera karşısına geçen Atagül'ün yakın çekim paylaşımı Instagram'a damga vurdu.

30 yaşındaki Neslihan Atagül en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi yakın çekim paylaştı! Ortalık karıştı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı.

30 yaşındaki Neslihan Atagül en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi yakın çekim paylaştı! Ortalık karıştı...

Öte yandan cesaretini toplayıp sıfır makyaj poz veren oyuncunun doğal hali beğeni topladı.

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