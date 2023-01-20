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Haberler Magazin 7 yıldır evliler! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer 20 yıl sonra yolları kesişmiş...

7 yıldır evliler! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer 20 yıl sonra yolları kesişmiş...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 46 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Sibel Taşçıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Taşçıoğlu'nun 20 yıl sonra yolunun kesişip nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık eşi kimmiş...

takvim.com.tr
20.01.2023 22:38 - Son Güncelleme: 20.01.2023 22:38
7 yıldır evliler! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Meğer 20 yıl sonra yolları kesişmiş...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe rolüyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu.

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7 yıldır evliler! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Meğer 20 yıl sonra yolları kesişmiş...

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?
1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynayan Taşçıoğlu, 1997'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.

7 yıldır evliler! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Meğer 20 yıl sonra yolları kesişmiş...

2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol alan oyuncu, Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerinde rol aldı.

7 yıldır evliler! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Meğer 20 yıl sonra yolları kesişmiş...

Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapan oyuncunun aşk hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncunun lise aşkıyla 20 yıl sonra evlendiğini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

7 yıldır evliler! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Meğer 20 yıl sonra yolları kesişmiş...

İşte Sibel Taşçıoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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