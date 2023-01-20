7 yıldır evliler! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Meğer 20 yıl sonra yolları kesişmiş...

2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol alan oyuncu, Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerinde rol aldı.