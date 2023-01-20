7 yıldır evliler! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer 20 yıl sonra yolları kesişmiş...
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 46 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Sibel Taşçıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Taşçıoğlu'nun 20 yıl sonra yolunun kesişip nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık eşi kimmiş...
20.01.2023 22:38 - Son Güncelleme: 20.01.2023 22:38
Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe rolüyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu.