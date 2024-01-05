Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun’un gözünden sakındığı biricik eşi tanıdık çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

Kadrosunda İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi sevilen isimlerin yer aldığı, ATV'nin fenomen dizisi Ateş Kuşları'nda Hacer karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı araştırılırken "Gonca Cilasun'un eşi kim?" sorusunun yanıtını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gonca Cilasun'un eşi kimmiş...
Cuma akşamları ATV'de izleyici karşısına çıkan Ateş Kuşları'nda Hacer karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi.
GONCA CİLASUN KİMDİR?
1966 yılında dünyaya gelen Gonca Cilasun Ankara Üniversitesi Oyunculuk bölümünü bitirerek kariyerinin ilk ve en önemli adımını attı.
Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun'un sır gibi sakladığı biricik eşi bakın hangi müzisyen çıktı! O da kendisi gibi ünlü!