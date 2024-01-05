Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun’un gözünden sakındığı biricik eşi tanıdık çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

GONCA CİLASUN KİMDİR? 1966 yılında dünyaya gelen Gonca Cilasun Ankara Üniversitesi Oyunculuk bölümünü bitirerek kariyerinin ilk ve en önemli adımını attı.

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Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun'un sır gibi sakladığı biricik eşi bakın hangi müzisyen çıktı! O da kendisi gibi ünlü!