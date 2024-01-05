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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın 18 yıllık eşi eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak Ozan'ın kalbine yakın

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın 18 yıllık eşini görenler hayran kaldı. Sosyal medya paylaşımlarında eşine sık sık yer veren ünlü oyuncunun romantik paylaşımları dikkat çekti. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı. İşte Özgür Ozan'ın güzeller güzeli eşi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 14:30 Güncelleme 05 Ocak 2024, 14:30
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın 18 yıllık eşi eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak Ozan’ın kalbine yakın 1

Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Selami karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve ardından Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban rolüyle izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan'ın 18 yıllık eşini görenler hayran kaldı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın 18 yıllık eşi eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak Ozan’ın kalbine yakın 2

Sosyal medya paylaşımlarında eşine sık sık yer veren ünlü oyuncunun romantik paylaşımları dikkat çekti.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın 18 yıllık eşi eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak Ozan’ın kalbine yakın 3

Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı.

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