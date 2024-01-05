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8 ay önce anne olmuştu! Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın çekirdek ailesi: Eşi ve oğlunu paylaştı! “Çok özledik”

Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Mehtap karakteriyle tanınan Meltem Yılmazkaya, geçen sene Mart ayında Kadir Doğan ile dünyaevine girdi. Mayıs ayında ise oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşayan Yılmazkaya'dan çekirdek aile paylaşımı geldi. Ünlü oyuncu, eşi ve oğlunun birlikte çekilen karesini yayınlayarak "Çok özledik" notunu düştü. Yılmazkaya'nın minik oğlu da sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 15:29 Güncelleme 05 Ocak 2024, 15:29
8 ay önce anne olmuştu! Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın çekirdek ailesi: Eşi ve oğlunu paylaştı! “Çok özledik” 1

Meltem Yılmazkaya, ocak ayında nişanlandığı müzisyen Kadir Doğan ile mart ayında nikah masasına oturarak hayatını birleştirmişti.

8 ay önce anne olmuştu! Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın çekirdek ailesi: Eşi ve oğlunu paylaştı! “Çok özledik” 2

Ünlü oyuncu, nikah sonrası hamilelik iddialarıyla gündem olmuştu. Karnı burnunda bir pozunu yayınlayarak iddiaları doğrulayan Yılmazkaya, geçen Mayıs ayında oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı.

8 ay önce anne olmuştu! Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın çekirdek ailesi: Eşi ve oğlunu paylaştı! “Çok özledik” 3

Kadir Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren çiçeği burnunda anne Yılmazkaya'dan aile fotoğrafı geldi. Ünlü oyuncu, oğlunu ve eşini paylaştı.

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