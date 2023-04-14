Ateş Kuşları’nın Hacer’i Gonca Cilasun bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 57 yaşındaki Gonca Cilasun’un memleketi...
İlayda Alişan, Hande Soral, Erdem Şanlı, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan, Lilya İrem Salman, Emir Çubukçu gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Ateş Kuşları'nda Hacer karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi. ATV'nin sevilen dizisinde sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Gonca Cilasun aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte 57 yaşındaki Gonca Cilasun'un memleketi...
14.04.2023 16:52 - Son Güncelleme: 14.04.2023 16:52
57 yaşındaki oyuncu Gonca Cilasun Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Hacer karakteriyle büyük beğeni topladı.
ATV'nin sevilen dizisinde sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Gonca Cilasun aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.