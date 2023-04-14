39’luk Selin Ciğerci bornozuyla yatak odasından paylaştı! O görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü: “Ramazan'dayız biraz edep, tövbe tövbe...”
Gökhan Çıra ile 2019-2021 yılları arasında evli kalan Selin Ciğerci, boşanma haberleriyle uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Ciğerci, şimdi ise Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle dikkat çekti. Yatak odasında bornozuyla çektiği görüntüleri yayınlayan Ciğer'ci görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken "Mübarek Ramazan ayında bu ne şimdi? Tövbe tövbe", "Ne amaçla çekilmiş şimdi bu anlayan var mı?", "Amaç ne? Hem açmışsın hem elinle tutuyorsun? Yani? Ne çıkaralım bundan?", "Ramazandayız biraz edep" yorumları yapıldı. İşte Selin Ciğerci'nin tepki çeken o görüntüleri...
14.04.2023 16:37 - Son Güncelleme: 14.04.2023 16:45
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci, özellikle Gökhan Çıra ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.
28 Ekim 2019 tarihinde futbolcu Gökhan Çıra ile dünyaevine girdi.
Çiftin nikah şahitleri arasında Ciğerci'nin yakın arkadaşı Demet Akalın vardı.