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Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın ablasına bakın! Görenin nutku tutuldu! Seda Sayan’ın müstakbel gelini meğer...

Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi oyuncuların yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Alişan, bu kez gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla gündem oldu. Alişan'ın ablasını görenler hayran kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 15:39 Güncelleme 23 Şubat 2024, 15:53
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın ablasına bakın! Görenin nutku tutuldu! Seda Sayan’ın müstakbel gelini meğer... 1

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın ablasına bakın! Görenin nutku tutuldu! Seda Sayan’ın müstakbel gelini meğer... 2

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez sır gibi sakladığı ablasıyla adından söz ettirdi.

Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın ablasına bakın! Görenin nutku tutuldu! Seda Sayan’ın müstakbel gelini meğer... 3

Abla-kardeşin benzerliği dikkat çekerken "Çok güzeller", "Güzellik genetik" gibi yorumlar yapıldı.

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