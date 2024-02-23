155 bin TL’lik gözlüklerine bakın! Kesenin ağzını açan Ceylan sosyal medyanın gündeminde! Ata Demirer’le o pozu...

Geçirdiği estetik operasyonlarının yanı sıra yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Ceylan, bu kez 155 bin TL değerindeki gözlükleriyle çok konuşuldu. Ata Demirer'in gösterisine giden Ceylan, ünlü komedyenle verdiği pozu paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının pahalı gözlükleri ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.
Lüks tutkusuyla tanınan ünlü şarkıcı Ceylan, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir mağazada görüntülenmişti.
Kendisi için özel tasarım bir gözlük aldığı öğrenilen ünlü şarkıcı, gün boyu çıkarmadığı optik gözlüğün fiyatı ise sosyal medyada merak konusu olmuştu.
Ünlü şarkıcı, önceki gün Ata Demirer'in gösterisine gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceylan, ünlü komedyenle verdiği pozu paylaşmayı ihmal etmedi.