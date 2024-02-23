155 bin TL’lik gözlüklerine bakın! Kesenin ağzını açan Ceylan sosyal medyanın gündeminde! Ata Demirer’le o pozu...

Geçirdiği estetik operasyonlarının yanı sıra yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Ceylan, bu kez 155 bin TL değerindeki gözlükleriyle çok konuşuldu. Ata Demirer'in gösterisine giden Ceylan, ünlü komedyenle verdiği pozu paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının pahalı gözlükleri ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.