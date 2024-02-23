Yalı Çapkını’na dahil olan Tamer Levent’in oğlu bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! O da oyuncu! Meğer Ferhunde Hanımlar’ın yıldızı...

Sakla Beni dizisinde Kont Ziya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tamer Levent, başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını'na dahil oldu. Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 73 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tamer Levent'in oğlunun kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. İşte Tamer Levent'in Ferhunde Hanımlar dizisinde rol alan oyuncu oğlu...
Camdaki Kız, Aşk Yeniden, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Sakla Beni dizisinde Kont Ziya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tamer Levent, başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını'na dahil oldu.
Bunun üzerine 73 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
1982 yılında Seynan Levent ile nikah masasına oturan Levent'in kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.