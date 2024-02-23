Yalı Çapkını’na dahil olan Tamer Levent’in oğlu bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! O da oyuncu! Meğer Ferhunde Hanımlar’ın yıldızı...

Camdaki Kız, Aşk Yeniden, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Sakla Beni dizisinde Kont Ziya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tamer Levent , başrollerinde Afra Saraçoğlu , Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor 'un yer aldığı Yalı Çapkını'na dahil oldu.

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1982 yılında Seynan Levent ile nikah masasına oturan Levent'in kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.