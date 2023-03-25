Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte İlayda Alişan’ın partnerinin memleketi...

BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?

2011'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında Bateri ile birinci olan Burak Tozkoparan, müzik kariyerinde pek çok grupla birlikte çalıştı.