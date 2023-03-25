Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte İlayda Alişan’ın partnerinin memleketi...
Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları, yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı dizide Barbaros karakterini canlandıran Burak Tozkoparan'ın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. 30 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Dizi izleyicileri en çok "Burak Tozkoparan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Burak Tozkoparan'ın memleketi...
25.03.2023 00:16 - Son Güncelleme: 25.03.2023 00:16
Burak Tozkoparan, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Barbaros karakteriyle büyük beğeni topladı. Yayınlanan son bölümün ardından ise ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu.
BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?
2011'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında Bateri ile birinci olan Burak Tozkoparan, müzik kariyerinde pek çok grupla birlikte çalıştı.
Şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Tozkoparan'ın memleketi de merak konusu oldu.
Dizi izleyicileri en çok "Burak Tozkoparan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. 30 yaşındaki oyuncunun memleketini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.