Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in minik oğluna bakın! Gören hayran kaldı! “Hık demiş babasının burnundan düşmüş...”

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getiren, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik'in minik oğluyla gündem oldu. Kübra Siyahdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren Sevindik'in oğluyla benzerliği için "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumu yapıldı. İşte Görkem Sevindik'in sevimli halleriyle ilgi odağı olan oğlu...
ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik, 2020 yılında Kübra Siyahdemir ile dünayevine girdi.
Bu evlilikten bir oğulları olan çift, romantik pozlarıyla sık sık sosyal medyayı salladı. Ünlü çift şimdi ise oğullarıyla gündem oldu.
Sevindik'in oğluyla benzerliği için "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumu yapıldı.