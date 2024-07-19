Ata Demirer'den milyonluk yatırım! “Hoş geldin kızım” deyip paylaştı! Lüks teknesi ağızları açık bıraktı! İşte Ata’nın Sevdalı’sı...

5 ayda 22 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Ata Demirer, son haliyle sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, şimdi ise yeni aldığı teknesiyle gündeme geldi. Yaz aylarını tatil bölgelerinde geçiren ünlü komedyen denizin ve güneşin tadını çıkarabilmek için 'sevdalı' adını verdiği bir tekne satın aldı. Demirer'in "Hoş geldin kızım" notuyla paylaştığı teknesi kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.