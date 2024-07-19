Gurbetçi Şaban’ın yıldızı Müge Akyamaç’ın son halini gören inanamadı! Bodrum pozları ortalığı salladı! Kemal Sunal’ın Bahar’ıydı...

Çekimleri Almanya Köln'de gerçekleştirilen Gurbetçi Şaban filminde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Müge Akyamaç'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. 1985 yapımı filmde Bahar karakterini canlandıran oyuncunun, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozları görenler ise şaşıp kaldı. 61 yaşındaki Müge Akyamaç'ın Bodrum pozları ortalığı salladı. Yeşilçam yıldızı için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. İşte Gurbetçi Şaban'ın yıldızı Müge Akyamaç'ın son hali...