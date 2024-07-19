İpek Filiz Yazıcı’nın eşi Ufuk Beydemir ile kız kardeşinin pozu tepki çekti! “Baldız tehlikeli sularda yüzüyor” İlk açıklama geldi

Aşk 101, İçimizdeki Ateş, Yeni Hayat gibi yapımlarda rol alan İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir ile 22 Ekim 2022 tarihinde İtalya'da nikâh masasına oturmuştu. Yazıcı, sosyal medya hesabında eşi ile kız kardeşinin bir fotoğrafını "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor" notuyla yayınladı. Ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak tepki çekti. Bunun üzerine Yazıcı'dan jet hızıyla açıklama geldi. İşte detaylar...