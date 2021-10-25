Ata Çağlayan ile ilişki yaşadığını yalanlamıştı! Aşkları bu fotoğrafla belgelendi! Seda Sayan öyle bir yakalandı ki arkasına bakmadan kaçmak zorunda kaldı
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın adı bir süredir organizatör Ata Çağlayan ile anılıyordu. Ancak Sayan hakkındaki o iddiaları net bir dille yalanlıyordu. İkili arasındaki ilişki dün akşam çekilen görüntülerle belgelendi. Sayan, önceki akşam kendisinden 15 yaş küçük Çağlayan ile romantik bir yemek yedi. Basını gören çift apar topar araca binerek oradan uzaklaştı.
Ata Çağlayan ile ilişki yaşadığını yalanlayan Seda Sayan öyle bir yakalandı ki neye uğradığını şaşırdı. Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programında 58 yaşındaki Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığını ileri sürülmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddianın ardından Sayan ise "Sadece iş için birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı. Ancak bir önceki akşam birlikte romantik saatler geçiren ikili hakkında yine 'Seda Sayan Ata Çağlayan'la aşk mı yaşıyor?' soruları gündeem geldi.
BEŞ SAAT BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİLER!
Haklarındaki aşk iddiası devam eden çift, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda görüntülendi. Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı. Gece sonunda mekandan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin olduğunu fark edince görüntü vermekten kaçındı.
Kameranın ışıklarını fark eden Ata Çağlayan, hızlı adımlara Sayan'ı arabasına bindirdikten sonra gözlerden kayboldu.
SEDA SAYAN'IN EVLİLİKLERİ
Seda Sayan, Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı.