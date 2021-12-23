Asya ve Volkan'ın sinir bozucu çocuğu Ali meğer... Sadakatsiz dizisinin saç baş yoldurtan Ali'si Alp Akar'ın Hazal Kaya ile bağını gören şaştı kaldı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine hayat veren Alp Akar oyunculuğu ile çok konuşuluyor. Genç yaşında üne kavuşan Akar dizide Asya ve Volkan çiftinin asi çocuğu rolünde karşımıza çıkıyor. Neredeyse her bölümde karakteriyle izleyiciye saç baş yoldurtan oyuncunun daha küçük yaşta oynadığı dizi ortaya çıktı. Hazal Kaya ile aynı seti paylaşan Alp Akar'ın küçüklüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi.